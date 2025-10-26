Автобус столкнулся с грузовиком в Амурской области, четыре человека пострадали
В Белогорском округе Амурской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате пострадало несколько людей, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент случился рано утром по местному времени на 20-м километре автодороги «Подъезд к г. Благовещенск». Автобус марки Yutong столкнулся с грузовым автомобилем-рефрижератором.
Сейчас движение на этом участке автомобильной дороги затруднено.
Предварительно, четыре человека получили травмы в ДТП, но погибших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства аварии.
