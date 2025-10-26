Достижения.рф

Автобус столкнулся с грузовиком в Амурской области, четыре человека пострадали

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области» ​@gibdd28

В Белогорском округе Амурской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате пострадало несколько людей, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



Инцидент случился рано утром по местному времени на 20-м километре автодороги «Подъезд к г. Благовещенск». Автобус марки Yutong столкнулся с грузовым автомобилем-рефрижератором.

Сейчас движение на этом участке автомобильной дороги затруднено.

Предварительно, четыре человека получили травмы в ДТП, но погибших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства аварии.

