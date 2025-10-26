Голливудская актриса из сериала «Лэсси» Джун Локхарт умерла в возрасте ста лет
Легендарная голливудская актриса Джун Локхарт, известная по сериалам «Лэсси» и «Затерянные в космосе», скончалась в возрасте 100 лет. О ее смерти сообщило издание People со ссылкой на близких артистки.
Американская звезда родилась в 1925 году в Нью-Йорке в семье актеров. Ее кино-дебют состоялся в 1938 году в фильме «Рождественская песнь». Впоследствии она сыграла в таких картинах как «Всё это и небо в придачу», «У Адама было четыре сына» и «Встреть меня в Сент-Луисе».
При этом больше всего Джун запомнилась зрителям в роли Рут Мартин из сериала «Лэсси», который повествовал о приключениях колли и ее человеческих спутников.
Локхарт ушла из жизни по естественным причинам 23 октября в своем доме в Санта-Монике. В последние моменты рядом с ней находились дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна.
Несмотря на успешную актерскую карьеру в кино, настоящими страстями Локхарт были журналистика, политика и космические исследования NASA.
«Она обожала свою роль в работе «Затерянные в космосе», и она была рада узнать, что она вдохновила многих будущих астронавтов. (...) Это значило для нее даже больше, чем сотни ролей на телевидении и в кино», — рассказала журналистам о матери Элизабет.