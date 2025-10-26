Более 50 тысяч человек вышли на митинг в Испании из-за разрушительного наводнения

26 октября 2025, 02:55

Pais: В испанской Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Фото: iStock/bee32

Более 50 тысяч человек вышли на массовый протест в Валенсии, требуя отставки президента Женералитата Карлоса Масона. Людей возмутили неудовлетворительные действия властей при ликвидации последствий прошлогоднего разрушительного наводнения. Об этом пишет газета Pais.





Митинг начался в 18:00 по местному времени на площади Святого Августина.



Акция протеста собрала представителей более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии, а также членов ассоциаций жертв шторма «Дана», унесшего жизни 229 человек.



