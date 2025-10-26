Более 50 тысяч человек вышли на митинг в Испании из-за разрушительного наводнения
Pais: В испанской Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения
Более 50 тысяч человек вышли на массовый протест в Валенсии, требуя отставки президента Женералитата Карлоса Масона. Людей возмутили неудовлетворительные действия властей при ликвидации последствий прошлогоднего разрушительного наводнения. Об этом пишет газета Pais.
Митинг начался в 18:00 по местному времени на площади Святого Августина.
Акция протеста собрала представителей более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций автономного сообщества Валенсии, а также членов ассоциаций жертв шторма «Дана», унесшего жизни 229 человек.
Депутат Нилов призвал не пускать в Россию мигрантов без полиса и медсправки
Протестующие злились на то, как плохо местные власти справлялись с чрезвычайной ситуацией во время катастрофических ливней в октябре 2024 года. Тогда непогода обрушилась на разные регионы Испании. Дожди нанесли особенно серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии.
Ранее «Радио 1» передавало, что пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых могут признать умершей до весны 2026 года. Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что стандартное время для объявления человека умершим составляет пять лет, но при особых обстоятельствах этот срок сокращается до полугода.