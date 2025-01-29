Автобус столкнулся с тепловозом в Подмосковье

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В Подмосковье автобус столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авария произошла в Наро-Фоминске на нерегулируемом переезде около железнодорожной станции «Латышская».
В настоящее время детали происшествия, а также информация о пострадавших уточняются. На месте аварии работают специалисты экстренных служб.
Теперь представителям компетентных органов необходимо будет определить, по чьей вине произошло ДТП, и по какой причине водитель автобуса не заметил поезд.
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В настоящее время детали происшествия, а также информация о пострадавших уточняются. На месте аварии работают специалисты экстренных служб.
Теперь представителям компетентных органов необходимо будет определить, по чьей вине произошло ДТП, и по какой причине водитель автобуса не заметил поезд.
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Анастасия Чинкова