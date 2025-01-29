Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал тревоги над Каспийским морем

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Самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Об этом сообщает Telegram-канал, ссылаясь на данные FlightRadar24.
Отмечается, что Boeing 737 следует по маршруту Дубай-Москва. Он подал сигнал бедствия, после чего снизил скорость, но продолжил следовать в сторону Внуково. Правда спустя несколько минут пропал с радара сервиса. Не исключено, что у сайта случился сбой.
В настоящее время руководство авиакомпании разбирается, что произошло на борту.
По данным на 18:18 мск, самолёт благополучно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил неназванный источник телеканала РЕН ТВ.
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В настоящее время руководство авиакомпании разбирается, что произошло на борту.
По данным на 18:18 мск, самолёт благополучно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил неназванный источник телеканала РЕН ТВ.
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Анастасия Чинкова