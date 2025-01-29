На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35 — видео

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones
Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 («Молния») потерпел крушение на базе ВВС «Эйлсон» близ Анкориджа в штате Аляска. Пилот успел катапультироваться и серьёзно не пострадал.
О происшествии 28 января сообщило местное издание Anchorage Daily News, соответствующее видео опубликовал и отечественный телеграм-канал Zvezdanews. Самолёт рухнул прямо на взлётно-посадочную полосу взорвался. Можно заметить и спускающегося на парашюте лётчика. Он пока в госпитале.
О причинах катастрофы пока ничего не известно, но командование ВВС США начало расследование, чтобы свести к минимуму риск повторения ситуации в будущем. Стоимость одного F-35 превышает 80 миллионов долларов.
За последние десять лет было уже порядка двух десятков аварий с этим «супернадёжным» истребителем. Программу F-35 часто и нещадно критиковали, в том числе и люди из Пентагона. А независимые эксперты ехидно отмечают, что самолёт явно не тянет на заявленное «пятое» поколение.
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О причинах катастрофы пока ничего не известно, но командование ВВС США начало расследование, чтобы свести к минимуму риск повторения ситуации в будущем. Стоимость одного F-35 превышает 80 миллионов долларов.
За последние десять лет было уже порядка двух десятков аварий с этим «супернадёжным» истребителем. Программу F-35 часто и нещадно критиковали, в том числе и люди из Пентагона. А независимые эксперты ехидно отмечают, что самолёт явно не тянет на заявленное «пятое» поколение.
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Александр Бойцов