Автобус въехал в маршрутку в Московской области

29 ноября 2025, 21:45

Под Сергиевым Посадом автобус врезался в маршрутку

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В подмосковном Сергиево-Посадском округе произошло ДТП, в котором автобус столкнулся с маршруткой, стоявшей на обочине. Об этом сообщает главк МВД РФ по Московской области в телеграм-канале.