Автобус въехал в маршрутку в Московской области
В подмосковном Сергиево-Посадском округе произошло ДТП, в котором автобус столкнулся с маршруткой, стоявшей на обочине. Об этом сообщает главк МВД РФ по Московской области в телеграм-канале.
Инцидент произошел в субботу около 18:45 на девятом километре автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец». По предварительным данным, водитель автобуса марки ЛиАЗ, родившийся в 1976 году, совершил наезд на микроавтобус, который не имел пассажиров и находился на обочине из-за поломки.
В результате удара маршрутка съехала в кювет. В автобусе находились пять человек, однако никто из них не обратился за медицинской помощью.
Полицейские продолжают расследование и выясняют все обстоятельства происшествия.
