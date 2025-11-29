Массовое ДТП парализовало движение на МКАД
На МКАД наблюдаются серьезные затруднения в движении из-за массовой автомобильной аварии с участием пяти машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На 83-м километре внутренней стороны автодороги сейчас работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Задержка составляет около двух километров. В ведомстве рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.
Ранее также сообщалось о горении микроавтобуса в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова.
