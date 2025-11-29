Достижения.рф

Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

Фото: istockphoto/z1b

На МКАД наблюдаются серьезные затруднения в движении из-за массовой автомобильной аварии с участием пяти машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



На 83-м километре внутренней стороны автодороги сейчас работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Задержка составляет около двух километров. В ведомстве рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.

Ранее также сообщалось о горении микроавтобуса в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова.

Никита Кротов

