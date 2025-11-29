Водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе в Ленобласти
Трагическое ДТП произошло в Волосовском районе Ленинградской области, унесшее жизнь несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На 61-м километре трассы «Нарва» автомобиль «Киа» под управлением 53-летнего водителя сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травма пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства аварии уточняются.
