Трех людей госпитализировали после ДТП с детской командой в Челябинской области
В Челябинской области после ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду, госпитализировали двоих детей и одного взрослого.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в телеграм-канале. Как уточнили РИА Новости в минздраве, необходимую медицинскую помощь оказали всем участникам инцидента. Шестеро из них получили ее на месте, а одного ребенка увезли в больницу.
По информации ГАИ, авария произошла в субботу утром на 181-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» в Агаповском районе. Предварительно установили, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус «Ютонг» съехал в кювет и опрокинулся.
В нем находились 37 человек, которые ехали участвовать в соревнованиях. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
