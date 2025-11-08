Автобус врезался в пешеходов в ФРГ

08 ноября 2025, 21:13

SWR: рейсовый автобус съехал на тротуар и задавил 34-летнюю женщину в Германии

Фото: istockphoto/EKH-Pictures

В приграничном городе Германии рейсовый автобус внезапно заехал на тротуар и наехал на пешеходов. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.