Автобус врезался в пешеходов в ФРГ
В приграничном городе Германии рейсовый автобус внезапно заехал на тротуар и наехал на пешеходов. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
По предварительным данным, около 13:30 транспорт сначала столкнулся с несколькими автомобилями, а затем съехал на пешеходную зону. В результате происшествия 34‑летняя женщина получила смертельные травмы — спасти её не удалось.
Полиция исключила версию теракта и рассматривает случившееся как несчастный случай. Для оказания экстренной помощи задействовали два спасательных вертолёта. Трех человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали, около десяти получили амбулаторную помощь.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
