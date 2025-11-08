Достижения.рф

Автобус врезался в пешеходов в ФРГ

SWR: рейсовый автобус съехал на тротуар и задавил 34-летнюю женщину в Германии
Фото: istockphoto/EKH-Pictures

В приграничном городе Германии рейсовый автобус внезапно заехал на тротуар и наехал на пешеходов. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.



По предварительным данным, около 13:30 транспорт сначала столкнулся с несколькими автомобилями, а затем съехал на пешеходную зону. В результате происшествия 34‑летняя женщина получила смертельные травмы — спасти её не удалось.

Полиция исключила версию теракта и рассматривает случившееся как несчастный случай. Для оказания экстренной помощи задействовали два спасательных вертолёта. Трех человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали, около десяти получили амбулаторную помощь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Никита Кротов

