Под Ставрополем школьник за рулём без прав спровоцировал смертельное ДТП

06 ноября 2025, 13:05

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после гибели подростка в ДТП

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после гибели девушки в ДТП. Следственное управление СКР по региону сообщает, что фигурантом дела стал 16-летний водитель.