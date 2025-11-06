Под Ставрополем школьник за рулём без прав спровоцировал смертельное ДТП
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после гибели девушки в ДТП. Следственное управление СКР по региону сообщает, что фигурантом дела стал 16-летний водитель.
Авария случилась в ночь на 6 ноября в городе Благодарный. По предварительной информации, подросток сел за руль легковой машины, не имея прав, и поехал кататься. Во время поездки он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате аварии 17-летняя пассажирка получила смертельные травмы и погибла на месте. Водителя и ещё двух пассажиров доставили в больницу, где врачи оказывают им медицинскую помощь.
Следствие возбудило против водителя уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
