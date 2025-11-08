Российские туристы пострадали во время экскурсионной поездки в Таиланде
Российские туристы попали в аварию во время экскурсионной поездки в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, автобус с туристами направлялся к водопаду Сай Йок Вохит. Однако в какой-то момент транспорт перевернулся и упал с холма.
В результате ДТП пострадали 11 россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии в местном госпитале. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, характер которых уточняется. Остальным оказали медицинскую помощь и отправили в ближайший отель.
Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в жесткой аварии на мотоцикле в Турции.
