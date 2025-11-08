Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Курской области
Трое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП под Курском
В Курской области произошла авария с микроавтобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и шесть человек из микроавтобуса, включая четырех детей. Всех доставили в больницу Курска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и заверяют, что жизни пациентов вне опасности.
«Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями», — написал Гладков.По его словам, дети направлялись на экскурсию в Коренную пустынь. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства поездки, проверяют ее организатора и техническое состояние транспорта.
Министр здравоохранения Белгородской области находится на связи с коллегами из Курска. Как только детей полноценно осмотрят, будет решаться вопрос, оставить ли их в больнице или отвезти домой.