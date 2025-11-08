Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Курской области

08 ноября 2025, 13:15

Трое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП под Курском

Фото: iStock/Iulianna Est

В Курской области произошла авария с микроавтобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и шесть человек из микроавтобуса, включая четырех детей. Всех доставили в больницу Курска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и заверяют, что жизни пациентов вне опасности.

«Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями», — написал Гладков.