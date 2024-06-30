Выросло число пострадавших при взрыве в турецком Измире

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Возросло число пострадавших в результате взрыва газа в турецкой провинции Измир. Об этом сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан.
Отмечается, что в результате взрыва газа погибли пять человек. Пострадали ещё 57 местных жителей, которым в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что в воскресенье в районе 15:00 (время совпадает с московским) в кондитерской в городе Торбалы прогремел взрыв. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа с отдыхающими произошёл взрыв. Морская мина взорвалась, подняв высокий столб воды. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Напомним, что в воскресенье в районе 15:00 (время совпадает с московским) в кондитерской в городе Торбалы прогремел взрыв. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа с отдыхающими произошёл взрыв. Морская мина взорвалась, подняв высокий столб воды. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова