Водителя московского автобуса увезли в больницу после взрыва газа на крыше

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Водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что пострадавшего предварительно осмотрели.
«При взрыве на крыше автобуса газобаллонного оборудования пострадал водитель. После осмотра врачами его доставили в больницу», — прокомментировал собеседник агентства.
Все случилось на Ижорском проезде. По информации дептранса, шофер «услышал хлопок и остановил автобус». Среди пассажиров пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о взрыве в результате утечки бытового газа в Стерлитамаке. Известно, что одному пострадавшему оторвало руку. Взрывной волной разрушены четыре квартиры, а вещи жильцов раскиданы на десятки метров.
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