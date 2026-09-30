Обгон через сплошную привёл к гибели трёх человек в Тверской области
Смертельное ДТП произошло на трассе Москва — Петербург — Конаково в Тверской области. По данным МВД региона, столкнулись автомобили Haval M6, Honda и Volvo.
По предварительной версии, авария случилась из-за рискованного манёвра. Водитель кроссовера Haval M6 пошёл на обгон на крутом повороте, выехав на полосу встречного движения через сплошную линию. В результате он врезался во встречные машины.
В аварии погибли три человека: водители Haval M6 и Honda, а также пассажир автомобиля Volvo. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.
Ранее в Ленинградской области водитель не справился с управлением и влетел в столб. Жертвами аварии стал один человек, ещё двое пострадали.
Читайте также: