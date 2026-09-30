Четыре человека пострадали в столкновении грузовика с автобусом в Забайкалье

30 сентября 2026, 04:36

Фото: iStock/conejota

Авария с участием автобуса и большегруза случилась на 1037‑м километре трассы Р‑258 Чита — Иркутск в трёх километрах от посёлка Дровянная Улётовского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.