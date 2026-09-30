Четыре человека пострадали в столкновении грузовика с автобусом в Забайкалье
Авария с участием автобуса и большегруза случилась на 1037‑м километре трассы Р‑258 Чита — Иркутск в трёх километрах от посёлка Дровянная Улётовского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, травмы получили четыре человека, погибших нет. Пострадавших госпитализировали в Читу.
На месте происшествия работают подразделения МЧС России, ГУ «Забайкалпожспас», сотрудники полиции, специалисты медицины катастроф и бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий ДТП задействовано 27 человек и десять единиц спецтехники.
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