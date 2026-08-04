Автоледи на Mercedes без номеров протаранила полицию и устроила гонку по Москве
В столице полиция задержала женщину на Mercedes без номеров после погони по городу. Об этом информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники полиции подали сигнал об остановке немецкого кроссовера на Варшавском шоссе. Однако автомобилист проигнорировал требование и нажал на газ. Полицейские начали преследование.
Во время погони иномарка многократно нарушила правила дорожного движения. Кроме того, водитель направил автомобиль в сторону патрульного мотоцикла, создав реальную угрозу для жизни сотрудника.
Погоня завершилась на 28-м километре МКАД, где полицейские блокировали машину. За рулём находилась женщина. В отношении неё инспекторы составили 28 административных материалов, в том числе по статьям, касающимся неповиновения законному требованию сотрудника полиции, опасного вождения и нарушения правил установки государственных номеров.
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