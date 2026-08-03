Собака съела около килограмма мармеладных червей и попала к ветеринарам

03 августа 2026, 17:58

В Австралии бигль съел около килограмма мармеладных червей и попал к ветеринарам

Фото: Istock/gsaielli

В Австралии трёхлетний бигль по кличке Скутер попал в ветеринарную клинику в экстренном порядке — он съел около килограмма мармеладных червей. Об этом сообщает UPI.