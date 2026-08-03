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Собака съела около килограмма мармеладных червей и попала к ветеринарам

В Австралии бигль съел около килограмма мармеладных червей и попал к ветеринарам
Фото: Istock/gsaielli

В Австралии трёхлетний бигль по кличке Скутер попал в ветеринарную клинику в экстренном порядке — он съел около килограмма мармеладных червей. Об этом сообщает UPI.



Хозяева привезли собаку сразу после того, как заметили, что пакет со сладостями полностью опустел. Ветеринары проверили состав конфет и установили, что они не содержат ксилит.

Этот подсластитель представляет серьёзную опасность для собак. Из-за большого объёма сахара медики решили искусственно вызвать у питомца рвоту. Процедура прошла успешно: Скутер вывел практически всю съеденную массу.

Вторая собака по кличке Джада тоже получила аналогичную процедуру для профилактики — у неё нашли только одну конфету. После полного осмотра ветеринары заключили, что оба животных чувствуют себя хорошо, и отпустили их домой.

Ольга Щелокова

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