Собака съела около килограмма мармеладных червей и попала к ветеринарам
В Австралии трёхлетний бигль по кличке Скутер попал в ветеринарную клинику в экстренном порядке — он съел около килограмма мармеладных червей. Об этом сообщает UPI.
Хозяева привезли собаку сразу после того, как заметили, что пакет со сладостями полностью опустел. Ветеринары проверили состав конфет и установили, что они не содержат ксилит.
Этот подсластитель представляет серьёзную опасность для собак. Из-за большого объёма сахара медики решили искусственно вызвать у питомца рвоту. Процедура прошла успешно: Скутер вывел практически всю съеденную массу.
Вторая собака по кличке Джада тоже получила аналогичную процедуру для профилактики — у неё нашли только одну конфету. После полного осмотра ветеринары заключили, что оба животных чувствуют себя хорошо, и отпустили их домой.
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