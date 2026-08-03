Москвич избил бывшую девушку в боулинг-клубе за победу в игре
В Москве мужчина напал на бывшую девушку во время совместного похода в боулинг-клуб в Кузьминках. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Бывшие партнёры решили попробовать сохранить дружеские отношения после расставания и пригласили с собой общего знакомого. В ходе игры женщина начала выигрывать.
Это вызвало агрессию у её бывшего возлюбленного: он ударил её бутылкой по голове, а затем продолжил избивать. В результате происшествия пострадавшая получила черепно-мозговую травму, рваную рану головы и подозрение на перелом руки. Ей потребуется длительное лечение.
Сотрудники охраны и Росгвардии задержали нападавшего. Администрация заведения оценивает нанесённый дебошем ущерб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы.
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