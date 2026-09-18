Сбивший насмерть мотоциклиста в Москве «Бентли» имеет семь ДТП и 146 штрафов

18 сентября 2026, 00:48

Фото: iStock/Chalabala

Премиальный автомобиль «Бентли», ставший участником смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы, имеет внушительную историю нарушений. На машине числится семь дорожно‑транспортных происшествий (включая сегодняшнюю аварию) и 146 штрафов — общая сумма взысканий приближается к 300 тысячам рублей.