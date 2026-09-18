Сбивший насмерть мотоциклиста в Москве «Бентли» имеет семь ДТП и 146 штрафов
Премиальный автомобиль «Бентли», ставший участником смертельного ДТП с мотоциклистом в центре Москвы, имеет внушительную историю нарушений. На машине числится семь дорожно‑транспортных происшествий (включая сегодняшнюю аварию) и 146 штрафов — общая сумма взысканий приближается к 300 тысячам рублей.
Как пишет SHOT, автомобилем пользуются 55‑летняя Ирина Б. и её 27‑летняя дочь Кристина. Чаще всего владельцы авто нарушали требования дорожных знаков и разметки — таких эпизодов зафиксировано 48. На втором месте по частоте — превышение скорости: за это выписывали штрафы 38 раз.
Ещё 18 протоколов составили за стоянку в неположенном месте. Кроме того, машину восемь раз фиксировали при проезде на запрещающий сигнал светофора, а за выезд на встречную полосу владельцы получали штрафы шесть раз.
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