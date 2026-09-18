В Москве массовое ДТП парализовало Кутузовский проспект

18 сентября 2026, 12:23

В Москве восемь машин столкнулись на Кутузовском проспекте, один человек погиб

Фото: Istock/kazakova0684

На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись восемь машин. Об этом сообщает столичный Дептранс.