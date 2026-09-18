В Москве массовое ДТП парализовало Кутузовский проспект
На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись восемь машин. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В аварию попали «Газель», легковые автомобили и такси. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, ещё три получили серьёзные травмы. На месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.
Информация о причинах столкновения на текущий момент не поступала. Сведения о состоянии пострадавших уточняются. В Департаменте транспорта Москвы отметили, что в районе дома №41 движение в сторону центра идёт с затруднениями. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
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