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В Москве массовое ДТП парализовало Кутузовский проспект

В Москве восемь машин столкнулись на Кутузовском проспекте, один человек погиб
Фото: Istock/kazakova0684

На Кутузовском проспекте в центре Москвы столкнулись восемь машин. Об этом сообщает столичный Дептранс.



В аварию попали «Газель», легковые автомобили и такси. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, ещё три получили серьёзные травмы. На месте работают экстренные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Информация о причинах столкновения на текущий момент не поступала. Сведения о состоянии пострадавших уточняются. В Департаменте транспорта Москвы отметили, что в районе дома №41 движение в сторону центра идёт с затруднениями. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ольга Щелокова

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