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Обломками украинского БПЛА убило собаку в Морозовске под Ростовом

05 апреля 2024, 08:55
Фото: iStock/victorass88

Фото: iStock/victorass88

Обломки одного из сбитых беспилотников, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку. Об этом пишет Shot.

Согласно сообщению, обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на частный дом в Морозовке. Там выбило окна, повредило окна и забор. Одним из обломков убило сторожевую собаку. Жители дома успели спуститься в подвал и не пострадали.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в ночь на 5 апреля системы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников. Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

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Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и СВО
05 апреля 2024, 09:28

Следственный комитет РФ установил связь между терактом, совершенным в «Крокус Сити Холле» и спецоперацией, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
Как сообщили в СК, следователям удалось получить фотографии из телефонов обвиняемых в совершении теракта.

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему», — сообщили в пресс-службе СК, уточнив, что эту информацию подтвердил и сам обвиняемый.

Помимо этого, в мобильных устройствах были найдены фотографии людей в камуфляжной форме с украинским флагом.

Эти находки могут указывать на связь страшного теракта, совершённого в подмосковном «Крокусе», и специальной военной операции, заключили в СК.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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Неподалёку от «Крокуса» силовики задержали 30 мигрантов, работающих незаконно
05 апреля 2024, 09:21

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские и росгвардейцы Московской области на строительстве жилого комплекса в Красногорске на 65-м км МКАД, в результате было обнаружено 30 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итог проверки на 30 приезжих из Средней Азии и ближнего зарубежья были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России», — говорится в сообщении.
Нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, их ждёт выдворение из страны. Сейчас полицейские выясняют, кто несёт ответственность за нелегальный наём мигрантов.

Ранее сообщалось, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл теракт. В зал перед началом концерта ворвались вооружённые люди и начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Жертвами теракта стали более 140 человек.

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#красногорск
#мигранты
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Данные из телефона одного из террористов из «Крокуса» указывают на связь теракта с СВО
СК: фото из телефонов террористов указывают на связь теракта в «Крокусе» с СВО
05 апреля 2024, 08:27

Следствие смогло получить данные из телефона одного из террористов, которые тот пытался удалить. Они указывают на прямую связь теракта в «Крокусе» с проведением специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Согласно сообщению, следствию удалось добыть данные из телефона одного из террористов, которые он пытался уничтожить. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, преступник, следуя указаниям куратора, нашёл в интернете и отправил ему фотографии входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему.

«Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Террорист в рамках допроса данную информацию полностью подтвердил.

При этом уточняется, что в настоящее время следственные органы продолжают проверять причастность к организации и финансированию теракта украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.

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Появилось первое видео после нападения на мурманского губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 08:11

Мурманский губернатор Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что будет восстанавливать свое здоровье и «дальше в бой». Чибис также поблагодарил врачей за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали и допросили. По информации следствия, злоумышленник совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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СК: Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержали и допросили
05 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан и допрошен напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в СК РФ.
В рамках допроса преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Уточняется, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники Следственного комитета ​осуществляют все необходимое для установления обстоятельств преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

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#сотрудники
#ск рф
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Не пощадили трех детей и беременную женщину: в Приморье раскрыто убийство 90-х годов
Во Владивостоке спустя 30 лет раскрыли жестокое убийство многодетной семьи
05 апреля 2024, 06:18

Фото: сайт СК РФ

Во Владивостоке раскрыли убийство семьи, которое произошло 30 лет назад. В 1994 году пять членов семьи Алатарцевых пропали без вести. Об этом сообщает Телеграм-канал «Следком Приморья».
Сообщается, что 56-летнего мужчину по имени Сергей Смагин задержали в Волгограде, а в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Они вместе проходили срочную военную службу на Камчатке и демобилизовались в 1990 году, после чего проживали во Владивостоке.

По версии следствия, преступники хотели завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы. Они втерлись в доверие к членам семьи переоформили жилье на подставное лицо.

После этого они убили 28-летнего мужчину, его 26-летнюю супругу, а также трех детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Тела они спрятали в районе Патрокла.

Затем убийцы обменяли квартиру на авто марки Toyota Surf, которое собирались продать в Новосибирске. Отмечается, что во время перегона автомобиль попал в аварию и был продан всего за 300 долларов.

Следствие считает, что обвиняемых должны заключить под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.

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#тела
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У границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект
05 апреля 2024, 03:59

Фото: istock / WD Stuart

В небе около границы Ирана и Ирака замечен летящий светящийся объект. Кадры появились в соцсетях.
Отмечается, что видео стали распространяться на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара ВВС Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.

«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — сообщает издание Jamaran.
Напомним, 1 апреля израильские Военно-воздушные силы ударили по зданию около посольства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, в результате атаки погибли шесть человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области
Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 01:45

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал СКР.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — сказано в сообщении.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Методы украинских неонацистов»: Слуцкий высказался о нападении на Чибиса
Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом»
05 апреля 2024, 01:23

Фото: сайт Кремля

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — подлый поступок, который касается всех россиян. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.
«Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — подлый акт против всех граждан России. Глава региона проводил открытую встречу с местными жителями, и преступник напал на безоружного человека», — сказано в сообщении
Глава ЛДПР отметил, что независимо от мотивов нападения, агрессия в сторону представителей власти является угрозой для основ государственного строя и увеличивает разрыв между властью и обществом.

Помимо этого, Слуцкий добавил, что такими «методами террора действуют украинские неонацисты».

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Преступник задержан, следователи выясняют причины нападения.

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