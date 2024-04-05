Обломками украинского БПЛА убило собаку в Морозовске под Ростовом

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Обломки одного из сбитых беспилотников, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку. Об этом пишет Shot.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в ночь на 5 апреля системы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников. Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.
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