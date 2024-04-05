Сотруднику сельхозкооператива под Ростовом отрезали уши и перерезали горло

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В Ростовской области неизвестные отрезали уши и перерезали горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 41-летний начальник кооператива Андрей Ликольд вместе с другим 52-летним сотрудником Юрием Московым второго апреля уехал из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска. Мужчины были на двух автомобилях и оба пропали. Тогда родственники обратились в полицию.
4 апреля в пяти км от хутора в реке Сал обнаружили автомобиль Ликольда, а в багажнике нашли его труп. Тело было связано по рукам и ногам. Также мужчине отрезали уши и перерезали горло.
Также в реке нашли автомобиль и Москового. Однако внутри никого не было. Полиция ведёт его поиски.
По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что мог убить рабочего.
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4 апреля в пяти км от хутора в реке Сал обнаружили автомобиль Ликольда, а в багажнике нашли его труп. Тело было связано по рукам и ногам. Также мужчине отрезали уши и перерезали горло.
По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и за что мог убить рабочего.
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Элина Позднякова