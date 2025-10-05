Смертельное столкновение в Домодедово: 17-летний электросамокатчик не пережил ДТП

05 октября 2025, 16:09

В Домодедово подросток на электросамокате погиб в ДТП с мусоровозом

Фото: Istock / jittawit.21

Сегодня, около 13:00, на улице Текстильщиков в Домодедово произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».