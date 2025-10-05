Смертельное столкновение в Домодедово: 17-летний электросамокатчик не пережил ДТП
Сегодня, около 13:00, на улице Текстильщиков в Домодедово произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Электросамокат, на котором ехал 17-летний подросток, столкнулся с мусоровозом. По словам очевидцев, юноша учился на третьем курсе колледжа.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Несмотря на оперативное вмешательство медиков, подросток скончался до приезда в больницу. Мусоровоз получил незначительные повреждения.
Правоохранительные органы начали проверку, чтобы установить точные причины аварии. Ведётся сбор всех свидетельских показаний, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия. Официальная информация о ДТП пока уточняется.
