Смертельное столкновение в Домодедово: 17-летний электросамокатчик не пережил ДТП

В Домодедово подросток на электросамокате погиб в ДТП с мусоровозом
Фото: Istock / jittawit.21

Сегодня, около 13:00, на улице Текстильщиков в Домодедово произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Электросамокат, на котором ехал 17-летний подросток, столкнулся с мусоровозом. По словам очевидцев, юноша учился на третьем курсе колледжа.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Несмотря на оперативное вмешательство медиков, подросток скончался до приезда в больницу. Мусоровоз получил незначительные повреждения.

Правоохранительные органы начали проверку, чтобы установить точные причины аварии. Ведётся сбор всех свидетельских показаний, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия. Официальная информация о ДТП пока уточняется.

Софья Метелева

