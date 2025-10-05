В Ульяновске самогонный аппарат устроил взрыв в жилом доме, есть пострадавший
В Ульяновске, в переулке Баумана, в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.
Инцидент случился днём 5 октября, примерно в 13 часов, на четвёртом этаже жилого здания. Взрыв повлёк травмы для хозяина квартиры. Им оказался мужчина 1995 года рождения. Медики госпитализировали его с ожогами руки и спины.
По предварительной информации, других пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники экстренных служб не стали эвакуировать жильцов дома, так как угрозы для них не возникло. Полиция уже начала проверку по этому факту и сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося.
