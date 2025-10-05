В Ульяновске самогонный аппарат устроил взрыв в жилом доме, есть пострадавший

05 октября 2025, 15:29

Фото: Istock/Piotr Wytrazek

В Ульяновске, в переулке Баумана, в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.