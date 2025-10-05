Ростовский каскадёр разбил McLaren на мокрой трассе
В Ростове-на-Дону каскадёр Евгений Чеботарев потерял контроль над своим McLaren на мокрой трассе, и автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Ранее каскадёр уже подвергал спорткар повреждениям: ломал спойлер и засыпал машину щебнем.
Причины последней аварии — случайность или часть трюка — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Чеботарев известен своей профессиональной работой с дорогими автомобилями и участием в съёмках, где спорткары намеренно подвергаются разрушениям.
Ранее стало известно, что в субботу вечером в Сестрорецке автомобиль Chery Arrizo 8, за рулём которого находился 25-летний гражданин Таджикистана, сбил 15-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Читайте также: