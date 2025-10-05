Ростовский каскадёр разбил McLaren на мокрой трассе

05 октября 2025, 15:20

Каскадёр попал в ДТП на спорткаре во время съёмок

Фото: Istock / Artur Didyk

В Ростове-на-Дону каскадёр Евгений Чеботарев потерял контроль над своим McLaren на мокрой трассе, и автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.