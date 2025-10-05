Достижения.рф

Ростовский каскадёр разбил McLaren на мокрой трассе

Каскадёр попал в ДТП на спорткаре во время съёмок
Фото: Istock / Artur Didyk

В Ростове-на-Дону каскадёр Евгений Чеботарев потерял контроль над своим McLaren на мокрой трассе, и автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Ранее каскадёр уже подвергал спорткар повреждениям: ломал спойлер и засыпал машину щебнем.

Причины последней аварии — случайность или часть трюка — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Чеботарев известен своей профессиональной работой с дорогими автомобилями и участием в съёмках, где спорткары намеренно подвергаются разрушениям.

Софья Метелева

