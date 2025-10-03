Автомобиль Chevrolet Camaro разбился о ковш трактора в Москве – фото
На юго-востоке Москвы чёрный Chevrolet Camaro врезался в ковш трактора во время испытания технически доработанного автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 3 октября на Стахановской улице, в районе, где велись дорожные работы по замене бордюров. По предварительным данным, водитель спорткара проводил тест-драйв машины после чип-тюнинга: замерялась громкость выхлопа и скорость разгона.
Во время одного из заездов водитель не справился с управлением и врезался в стоящий трактор. Удар был настолько сильным, что у автомобиля оторвало переднее колесо, сработали подушки безопасности, а самого водителя зажало в салоне.
Очевидцы утверждают, что обошлось без пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Позднее стало известно, что автомобиль чуть не сбил мужчину, который снимал заезд. Машина пролетела в нескольких сантиметрах и выбила у него из рук телефон. Сам он от неожиданности упал.
