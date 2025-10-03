Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в центре Петербурга, один из них погиб

03 октября 2025, 18:44

Фото: iStock/blinow61

Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга. В результате ДТП один человек погиб на месте, второго госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД и ГСУ СК по городу.