Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в центре Петербурга, один из них погиб
Полицейский автомобиль сбил двух пешеходов в центре Санкт-Петербурга. В результате ДТП один человек погиб на месте, второго госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД и ГСУ СК по городу.
Авария произошла 3 октября в 15:20 в районе дома №65 на Шпалерной улице. Предварительно, водитель потерял сознание из-за резкого недомогания. Из-за этого машина выехала на тротуар, по которому в этот момент шли люди.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
