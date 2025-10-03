Смертельное ДТП во Владимирской области: есть погибшие

03 октября 2025, 18:40

МВД: Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 5 человек

Фото: istockphoto/GummyBone

Число погибших в результате столкновения двух автомобилей во Владимирской области возросло до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУМВД.