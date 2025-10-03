Смертельное ДТП во Владимирской области: есть погибшие
МВД: Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 5 человек
Число погибших в результате столкновения двух автомобилей во Владимирской области возросло до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУМВД.
По версии полиции, водитель Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ».
В аварии погибли оба водителя, две пассажирки Kia и один пассажир «УАЗа». ДТП произошло на 399 км автодороги Р‑132 «Золотое кольцо», один из автомобилей загорелся.
