Автомобиль делегации с послом России подорвался на мине в Пакистане

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Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился посол России, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в стране.
Отмечается, в воскресенье российский дипломат в составе делегации послов других государств принял участие в Форуме по развитию туризма, который был организован торгово-промышленной палатой Исламабада.
Когда автомобиль с дипломатами возвращался в отель, его сопровождала ещё одна машина, в которой передвигались правоохранители. Она подорвалась на мине. В результате взрыва пострадали несколько сотрудников полиции. Дипломаты не получили ранений.
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Анастасия Чинкова