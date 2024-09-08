Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили

Бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Отмечается, что его можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.