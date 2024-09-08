Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили

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Три бойца армии ВС РФ подорвались на мине ВСУ под Угледаром и чудом выжили. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащие выполняли боевую задачу в рамках эвакуации на Угледарском направлении.
Коц пояснил, что бойцы ехали втроем на автомобиле УАЗ на эвакуацию и в пути наехали на украинскую мину ТМ-62. Однако всем из них удалось выжить и после вернуться в строй.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» ВС РФ создали кевларовый плащ для защиты от осколочных ранений, который крепится к бронежилету и полностью укрывает носителя. Отмечалось, что плащ можно использовать и как средство маскировки, и как укрытие от дождя, и даже как носилки, а сам материал не горит и не промокает.
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