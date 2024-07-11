В российском регионе машины для бойцов СВО едва не подорвались на мине времен ВОВ

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В Ростове-на-Дону три машины для бойцов спецоперации на Украине едва не подорвались на мине. Об этом сообщил Народный фронт в Республике Хакасия.
Уточняется, что фура из Хакасии везла в зону спецоперации 3 автомобиля УАЗ. В Ростове машины должны были разгрузить, чтобы отправить дальше на линию боевого соприкосновения.
В пресс-службе общественного движения отметили, что за несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы, поскольку у дороги, которая находится рядом с железнодорожной станцией, обнаружили мины времен Великой Отечественной войны.
На место вызвали саперов и экстренные службы. После того как мины обезвредили, работа была успешно продолжена.
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В пресс-службе общественного движения отметили, что за несколько минут до разгрузки поступила команда остановить все работы, поскольку у дороги, которая находится рядом с железнодорожной станцией, обнаружили мины времен Великой Отечественной войны.
На место вызвали саперов и экстренные службы. После того как мины обезвредили, работа была успешно продолжена.
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Екатерина Коршунова