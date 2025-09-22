Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП

22 сентября 2025, 17:18

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Автомобиль российского телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва попал в ДТП. Видео выложил его коллега по цеху Андрей Малахов в своем телеграм-канале.





На кадрах видно поврежденный бампер машины и разбросанные по дороге запчасти. Подробности тележурналист не приводит.

«Машина Дмитрия Диброва попала в ДТП. Кадры с места событий», — написал он.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>