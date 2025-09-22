Автомобиль Дмитрия Диброва попал в ДТП
Автомобиль российского телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва попал в ДТП. Видео выложил его коллега по цеху Андрей Малахов в своем телеграм-канале.
На кадрах видно поврежденный бампер машины и разбросанные по дороге запчасти. Подробности тележурналист не приводит.
«Машина Дмитрия Диброва попала в ДТП. Кадры с места событий», — написал он.
Известно, что Дмитрий Дибров неоднократно становился участником аварий. Последний раз такой случай был в 2023 году на северо-востоке Москвы, когда машина шоумена задела полицейский микроавтобус.