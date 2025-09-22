Режиссёра «Слова пацана» обвинили в поломке камеры за 5 млн рублей

22 сентября 2025, 16:02

Режиссёра Крыжовникова обвинили в поломке дорогой камеры

Жора Крыжовников (фото: Instagram* @verybestday)

Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры стоимостью 5 млн рублей на съёмках с Аглаей Тарасовой и Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.