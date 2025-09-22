Режиссёра «Слова пацана» обвинили в поломке камеры за 5 млн рублей
Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры стоимостью 5 млн рублей на съёмках с Аглаей Тарасовой и Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Компания «Рентал 2.39» подала иск в арбитражный суд к продакшну Жоры Крыжовникова «Тумач Продакшн» с требованием взыскать около 1,3 миллиона рублей. Причиной стала поломка дорогостоящей камеры Sony Venice.
По версии арендодателя, повреждение камеры произошло из-за дождевой установки, которая залила воду внутрь устройства. Поломку обнаружили сразу, однако ни ремонт, ни замена камеры проведены не были.
Иск компании включает в себя: 688 тысяч рублей за ремонт камеры, 192 тысячи рублей за упущенную выгоду (рассчитанную по 12 сменам в месяц, по 16 тысяч рублей за смену), а также компенсацию судебных расходов.
Сам режиссёр в разговоре с Mash назвал ситуацию «обычной». Разбирательство продолжается.
