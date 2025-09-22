Раскрыт многомиллионный гонорар Лолиты Милявской за сольный концерт
«Звездач»: Лолита Милявская соберет 31,5 млн рублей за сольный концерт
Российская певица Лолита Милявская получит свыше 31 миллиона рублей за предстоящий концерт. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Отмечается, что артистка анонсировала сольное выступление, цены билетов на которое начинаются от 4,5 тысяч рублей. А за места рядом со сценой придется отдать порядка 20 тысяч рублей.
«Если Лолита продаст все места в зале, то организаторы заработают на концерте более 31 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится в публикации.Ранее исполнительница хита «На Титанике» отреагировала на слухи о своем возможном попадании в телевизионный «бан».