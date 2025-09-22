Раскрыт многомиллионный гонорар Лолиты Милявской за сольный концерт

22 сентября 2025, 15:44

«Звездач»: Лолита Милявская соберет 31,5 млн рублей за сольный концерт

Лолита Милявская (Фото: Телеграм/lolitamilyavskaya)

Российская певица Лолита Милявская получит свыше 31 миллиона рублей за предстоящий концерт. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».





Отмечается, что артистка анонсировала сольное выступление, цены билетов на которое начинаются от 4,5 тысяч рублей. А за места рядом со сценой придется отдать порядка 20 тысяч рублей.



«Если Лолита продаст все места в зале, то организаторы заработают на концерте более 31 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится в публикации.