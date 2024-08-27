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Автомобиль экс-депутата КПРФ Рашкина сбил лося в Саратовской области

Mash: Машина экс-депутата КПРФ Рашкина сбила лося в Саратовской области
27 августа 2024, 21:05
Фото: istockphoto/Photosbypatrik

Фото: istockphoto/Photosbypatrik

Лося в Саратовской области сбил автомобиль экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Mash. Уточняется, что, по предварительной информации, самих Рашкиных в салоне авто не было. ДТП с участием животного произошло с утра в прошлую пятницу, 23 августа.
Лось перебегал дорогу, когда по ней неслась Lada Largus. Четыре пассажира и водитель в результате инцидента не пострадали. Транспорт числится на областном отделении КПРФ под Саратовом.

В октябре 2021 года Рашкина взяли с тушей лося в багажнике, а позже дали условный срок, запретили охотиться и забрали депутатский мандат. Весной этого года судимость сняли.



К слову, Рашкину обещали подарить зоологический справочник.

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«Устает из-за учебы»: родители думали, что сын ослаб из-за экзаменов, а он умирал от рака
#россия
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#саратовская область
#депутаты
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#авто
#новости
Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции
Law&Order: трое пакистанцев изнасиловали туристку из ЮАР на Миконосе
27 августа 2024, 20:14

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
Отмечается, что инцидент произошел еще 30 июня, однако местные правоохранители поймали преступников только в субботу, 24 августа. После просмотра видеозаписей, изучения улик и показаний свидетелей стало известно, что насильниками оказались трое граждан Пакистана.

Согласно данным издания, злоумышленников доставили в полицейское управление острова. Они полностью признали свою вину. Полицейские изъяли мобильные телефоны обвиняемых, а также взяли их биологический материал, который позже отправили на экспертизу. ​Иные подробности на данный момент не приводятся.

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#изнасилование
#туристы
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Устроивший пожар с 13 погибшими сержант из Костромы Ионкин поедет на СВО
27 августа 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Приговоренный к 20 годам лишения свободы за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, унесший жизни 13 человек, сержант Станислав Ионкин отправится в зону СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на защитника Юрия Хромцова.
«Ионкин заключил контакт с Минобороны весной для того, чтобы его отправили на СВО, приговор должен был вступить в законную силу, апелляционный военный суд утвердил его сегодня», — прокомментировал адвокат.
Собеседник агентства добавил, что не знает, в какие сроки Ионкина отправят на спецоперацию.

Гособвинитель просил весной приговорить солдата к 16 годам тюрьмы, суд дал ему 20, лишив наград и звания.

Пожар в кафе «Полигон» случился в начале ноября 2022 года. По версии следователей, фигурант выстрелил из ракетницы в ходе перепалки с посетителем.

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#россия
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#уголовное дело
#пожар
#новости
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«Устает из-за учебы»: родители думали, что сын ослаб из-за экзаменов, а он умирал от рака
27 августа 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Школьник из Ростовской области оказался болен страшным недугом. Семья мальчика сначала полагала, что ребенок устает из-за учебы и переживает за отца, который находится на СВО, поэтому неважно себя чувствует. Однако результаты анализов, которые пришлось сдать из-за сыпи на руке, показали: ребенок умирает. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подросток из Ростовской области


Школьник Саша рос подвижным ребенком и преуспевал в учебе. В 2023 году он перешел из обычной школы в кадетское училище. Это решение ребенок принял самостоятельно, воодушевившись примером отца, который был мобилизован и в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО. В училище Саша тоже стал добиваться успехов, научился играть на барабанах. В течение года подросток усиленно готовился к экзаменам и занимался с репетиторами.

На выходные Саша приезжал домой, однако был совсем обессиленным и быстро уставал в течение дня.

«Мы думали, что Саша устает из-за учебы или переживаний за отца. Не предполагали, что все так серьезно», — позже поделилась мать школьника.

Долгое время мальчика беспокоила непроходящая ангина, но врачи списывали это на постоянный контакт с «зараженными» сверстниками.


Фото: istockphoto/ViktorCap

Страшный диагноз


Во время летних каникул всегда энергичный и любящий активные игры Саша стал предпочитать размеренные прогулки с друзьями. Ангина с приходом тепла стала отступать, но вскоре появился новый недуг. Однажды Саша заметил у себя странную сыпь на руке. Через пару дней вместо сыпи появилась шишка, которая напоминала воспаленный лимфоузел.

Мать мальчика настояла на вскрытии лимфоузла. Содержимое было направлено на экспертизу.

Результаты исследования шокировали семью — острый миелобластный лейкоз, то есть рак крови.

Путь к выздоровлению


Подростка из Ростова направили на лечение в НИИ Блохина в Москве по квоте. По словам матери Саши, процесс восстановления будет трудным и затянется. В настоящее время мальчику уже назначили первый курс химиотерапии, стоимость которого составляет около трех миллионов рублей. Поэтому его родители обратились за поддержкой в благотворительный фонд.

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На портале госуслуг запущен сервис «Чрезвычайная ситуация»
27 августа 2024, 19:45

Фото: Фотобанк МО

На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает цифровой сервис «Чрезвычайная ситуация». Там можно найти информацию, которая нужна людям, пострадавшим при ЧС.
С помощью сервиса граждане смогут узнать, как и в каких случаях можно получить финансовую помощь от государства; какие нужны для этого документы; какие предусмотрены выплаты и пособия и какие предоставляются социальные гарантии.
Фото: портал госуслуг

Помимо этого, сервис поможет изучить инструкции по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Это важные знания, которые помогут сохранить жизнь и здоровье себе и близким.

Доступ к сервису можно найти по ссылке.

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#безопасность
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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом
27 августа 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который планировал теракт на железной дороге под Белгородом, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Установлено, что задержанный переписывался с представителем украинских спецслужб, который назвал себя членом военизированного объединения Украины, признанного террористической организацией в РФ. Куратор приказал жителю Подмосковья приобрести взрывчатку.

«По его заданию (мужчина — прим. ред.) заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области», — пояснили российские силовики.

Открыты уголовные дела по факту госизмены и участия в террористической деятельности организации. Статьи предусматривают высшую меру наказания в России, а именно, пожизненное лишение свободы.

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#россия
#белгородская область
#фсб
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#украина
#новости
#криминал
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Помощника судьи подозревают в убийстве с одного удара в Сочи
Baza: Помощник судьи Бабаев подозревается в убийстве с одного удара в Сочи
27 августа 2024, 18:04

Фото: istockphoto/blinow61

В убийстве с одного удара подозревается помощник районного судьи в Сочи Туймураз Бабаев, пишет Baza. По данным журналистов, все произошло в ночь на 26 мая на дне рождения одного из сотрудников прокуратуры, куда пригласили подозреваемого.
Как отметили очевидцы, Бабаев перебрал с выпивкой и стал агрессивно себя вести, а когда один из гостей, а именно, Эдгар Дунамалян, стал успокаивать раздухарившегося гостя, тот повалил Дунамаляна с одного удара. Когда мужчин разняли, Дунамалян был без сознания. Пока вызывали медиков, Бабаев ретировался.

Эксперты установили, что у Дунамаляна была аневризма, которая, по словам родни умершего, может вызвать смерть в результате удара в голову.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Бабаеву грозит до десяти лет колонии. Его защита настаивает на том, что Дунамалян умер не от удара, а от хронического заболевания.

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#россия
#убийство
#криминал
#суд
#новости
#сочи
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Изнасиловал гостя шваброй за конфликт на поминках: суд и новые детали трагедии в кафе «Ромашка»
Суд вынес приговор уральцу за изнасилование посетителя в кафе «Ромашка»
27 августа 2024, 17:35

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Хозяин кафе «Ромашка» из Новоуральска получил наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы за жестокое изнасилование посетителя. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Изнасилование в кафе «Ромашка»


В начале октября в новоуральском кафе «Ромашка» произошла трагедия: посетителя заведения избили и изнасиловали черенком от швабры. Все происходящее злоумышленники сняли на видео, а затем выложили в Сеть.


Посетитель кафе был ранее судим


Надругался над гостем сам владелец заведения Иван Бугаенко. Его соучастниками были охранник и родной брат. По словам Бугаенко, потерпевший Султан ранее имел судимость за убийство двух человек и вел аморальный образ жизни.

В роковой октябрьский вечер в кафе «Ромашка» проходили поминки. Там собрались родственники убитого мужчины. В какой-то момент в заведение заявился Султан, который с этим же мужчиной и расправился. Между убийцей и родственниками покойного завязался конфликт. Султан якобы осыпал присутствующих оскорблениями и высказывал угрозы в их адрес.

Владельца кафе поведение гостя возмутило, и он решил его «проучить».

Фото: istockphoto/ArturNyk

Суд над владельцем «Ромашки»


Иван Бугаенко приговорен судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, ему предписано выплатить пострадавшему сумму в размере 700 тысяч рублей в качестве компенсации.

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#компенсации
#изнасилование
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45-летний пермяк умер после секса под кокаином в Петербурге
27 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Уроженец Перми умер после секса под кокаином в Петербурге, сообщает Mash на Мойке. Журналисты уточнили, что процесс резко прервался, поскольку супруга 45-летнего мужчины стала вызывать медиков. Все случилось на улице Космонавтов с утра.
Виталий внезапно лишился чувств, но, когда приехала бригада скорой, еще был жив. Диагноз был связан с острым нарушением кровообращения мозга и тяжелым наркотическим отравлением. Врачи боролись за жизнь пациента примерно сутки, но тщетно.

Известно, что умершего ранее судили за разбой, нарушение ПДД, незаконную охоту и завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами.

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#санкт-петербург
#полиция
#секс
#наркотики
#смерть
#новости
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В Богородском округе потушили лесной пожар
27 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар возник на территории Кудиновского лесничества — в одном километре от города Старая Купавна Богородского округа, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составила 0,01 га. На место немедленно отправились работники лесопожарных формирований. В тушении было задействовано пять человек и три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Потушить огонь удалось меньше чем за час. Пожар был низовым и возник по вине человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетели происшествия, чтобы установить виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что нарушитель правил пожарной безопасности в подмосковном лесу должен будет заплатить крупный штраф. Для физлиц он составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
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