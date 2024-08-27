Автомобиль экс-депутата КПРФ Рашкина сбил лося в Саратовской области

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Лося в Саратовской области сбил автомобиль экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Mash. Уточняется, что, по предварительной информации, самих Рашкиных в салоне авто не было. ДТП с участием животного произошло с утра в прошлую пятницу, 23 августа.
Лось перебегал дорогу, когда по ней неслась Lada Largus. Четыре пассажира и водитель в результате инцидента не пострадали. Транспорт числится на областном отделении КПРФ под Саратовом.
В октябре 2021 года Рашкина взяли с тушей лося в багажнике, а позже дали условный срок, запретили охотиться и забрали депутатский мандат. Весной этого года судимость сняли.
К слову, Рашкину обещали подарить зоологический справочник.
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В октябре 2021 года Рашкина взяли с тушей лося в багажнике, а позже дали условный срок, запретили охотиться и забрали депутатский мандат. Весной этого года судимость сняли.
К слову, Рашкину обещали подарить зоологический справочник.
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Никита Кротов