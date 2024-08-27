Устроивший пожар с 13 погибшими сержант из Костромы Ионкин поедет на СВО

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Приговоренный к 20 годам лишения свободы за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, унесший жизни 13 человек, сержант Станислав Ионкин отправится в зону СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на защитника Юрия Хромцова.
«Ионкин заключил контакт с Минобороны весной для того, чтобы его отправили на СВО, приговор должен был вступить в законную силу, апелляционный военный суд утвердил его сегодня», — прокомментировал адвокат.Собеседник агентства добавил, что не знает, в какие сроки Ионкина отправят на спецоперацию.
Гособвинитель просил весной приговорить солдата к 16 годам тюрьмы, суд дал ему 20, лишив наград и звания.
Пожар в кафе «Полигон» случился в начале ноября 2022 года. По версии следователей, фигурант выстрелил из ракетницы в ходе перепалки с посетителем.
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