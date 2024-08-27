«Устает из-за учебы»: родители думали, что сын ослаб из-за экзаменов, а он умирал от рака

Фото: istockphoto/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini
Школьник из Ростовской области оказался болен страшным недугом. Семья мальчика сначала полагала, что ребенок устает из-за учебы и переживает за отца, который находится на СВО, поэтому неважно себя чувствует. Однако результаты анализов, которые пришлось сдать из-за сыпи на руке, показали: ребенок умирает. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Подросток из Ростовской области
Школьник Саша рос подвижным ребенком и преуспевал в учебе. В 2023 году он перешел из обычной школы в кадетское училище. Это решение ребенок принял самостоятельно, воодушевившись примером отца, который был мобилизован и в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО. В училище Саша тоже стал добиваться успехов, научился играть на барабанах. В течение года подросток усиленно готовился к экзаменам и занимался с репетиторами.
На выходные Саша приезжал домой, однако был совсем обессиленным и быстро уставал в течение дня.
«Мы думали, что Саша устает из-за учебы или переживаний за отца. Не предполагали, что все так серьезно», — позже поделилась мать школьника.
Долгое время мальчика беспокоила непроходящая ангина, но врачи списывали это на постоянный контакт с «зараженными» сверстниками.
Фото: istockphoto/ViktorCap
Страшный диагноз
Во время летних каникул всегда энергичный и любящий активные игры Саша стал предпочитать размеренные прогулки с друзьями. Ангина с приходом тепла стала отступать, но вскоре появился новый недуг. Однажды Саша заметил у себя странную сыпь на руке. Через пару дней вместо сыпи появилась шишка, которая напоминала воспаленный лимфоузел.
Мать мальчика настояла на вскрытии лимфоузла. Содержимое было направлено на экспертизу.
Результаты исследования шокировали семью — острый миелобластный лейкоз, то есть рак крови.
Путь к выздоровлению
Подростка из Ростова направили на лечение в НИИ Блохина в Москве по квоте. По словам матери Саши, процесс восстановления будет трудным и затянется. В настоящее время мальчику уже назначили первый курс химиотерапии, стоимость которого составляет около трех миллионов рублей. Поэтому его родители обратились за поддержкой в благотворительный фонд.
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Анастасия Хохлова