Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле

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На толпу пешеходов наехал автомобиль в британском Ливерпуле, информирует в соцсетях полиция Мерсисайда.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит», — сказано в сообщении.
Как уточнили правоохранители, водитель задержан. Городские СМИ опубликовали снимки, на которых видна оцепленная территория с большим количеством спасателей и полицейских. По данным местной газеты Liverpool Echo, медицинский вертолет приземлился на месте ЧП. Британский премьер Кир Стармер уже в курсе ситуации.
«События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими», — отреагировал он.
Премьер-министр поблагодарил экстренные службы за оперативность.
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Никита Кротов