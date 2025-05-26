Росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении курьера в Москва-сити

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Подозреваемые в ограблении курьера в деловом центре «Москва-сити» задержаны сотрудниками Росгвардии. В столичном главке ведомства предоставили соответствующую видеозапись. Уточняется, что злоумышленников подозревают в нападении на доставщика и хищении у него денег в особо крупном размере.
«Неизвестные подошли к мужчине, который ожидал такси. Злоумышленники напали на него и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись», — сказано в релизе.Известно, что двое подозреваемых пытались сопротивляться при задержании. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела вверх. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Никита Кротов