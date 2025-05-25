В Ульяновске девушка выдумала изнасилование из-за не подаренного смартфона

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В Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone. Тем временем молодому человеку дали три года колонии, пишет Telegram-канал Baza.
18-летняя девушка в мае прошлого года познакомилась в интернете с 21-летним Динаром – студентом местного вуза из Таджикистана. После непродолжительного общения парень предложил девушке переспать с ним в обмен на дорогой смартфон. Она согласилась и встретилась с ним дважды, но заветный iPhone так и не получила. В итоге, обидевшись, девушка решила отомстить – написала на парня заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании.
Уже в ходе суда над Динаром девушка опомнилась и заявила, что дала ложные показания. Она поменяла показания, подчеркнув, что написала заявление из-за депрессии и осознания, что парень просто воспользовался ею.
Однако было уже поздно – Динару назначили три года и один месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
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Уже в ходе суда над Динаром девушка опомнилась и заявила, что дала ложные показания. Она поменяла показания, подчеркнув, что написала заявление из-за депрессии и осознания, что парень просто воспользовался ею.
Однако было уже поздно – Динару назначили три года и один месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
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Анастасия Чинкова