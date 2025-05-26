В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу

Фото: iStock/yacobchuk
В ЖК «Спортивный Квартал», расположенном в Новой Москве, были слышны звуки стрельбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash cо ссылкой на слова жителей, мужчина бродил по улице и открыл огонь. Его скрутил спецназ. Канал опубликовал момент задержания.
Позже телеграм-канала SHOT написал, что нападавших было трое. По предварительной информации, двое задержаны, одному удалось скрыться.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Читайте также:
Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле
Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки
В Казани выпускники устроили массовую драку
Позже телеграм-канала SHOT написал, что нападавших было трое. По предварительной информации, двое задержаны, одному удалось скрыться.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Читайте также:
Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле
Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки
В Казани выпускники устроили массовую драку
Анастасия Чубина