На 61-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, есть погибшие

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Массовое ДТП на 61-м километре МКАД произошло на северо-западе столицы. Как уточнили в ГАИ, один человек погиб, а еще один пострадал.
«Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на стоящий в 4-й полосе после мелкого ДТП автомобиль такси «Киа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Известно, что состояние пострадавшего тяжелое, он госпитализирован. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что на МКАД ограничили движение в связи со столкновением трех машин. На месте провели работу представители оперативных служб города. Движение осуществлялось только по одной полосе из пяти.
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Никита Кротов