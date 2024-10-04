На Московском скоростном диаметре грузовик опрокинулся на проезжую часть

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На Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На МСД (Юго-Восточная хорда, Кантемировская улица, 53А) грузовик не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Все обстоятельства инцидента уточняются. В департаменте транспорта автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что в районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова