В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина

Фото: istock/Motortion
Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.
По информации регионального главка МВД, 22-летний водитель Infiniti, муж погибшей, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и последовательно столкнулся с автомобилями Chevrolet, Volvo и Toyota. В результате аварии он был госпитализирован с травмами средней тяжести, а двое пассажиров, включая его беременную жену, находились в тяжелом состоянии.
Позднее поступило сообщение из медучреждения о смерти женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Водитель покинул больницу самостоятельно, и полиция принимает меры для его задержания.
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По информации регионального главка МВД, 22-летний водитель Infiniti, муж погибшей, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и последовательно столкнулся с автомобилями Chevrolet, Volvo и Toyota. В результате аварии он был госпитализирован с травмами средней тяжести, а двое пассажиров, включая его беременную жену, находились в тяжелом состоянии.
Позднее поступило сообщение из медучреждения о смерти женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Водитель покинул больницу самостоятельно, и полиция принимает меры для его задержания.
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Елена Перлова