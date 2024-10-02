В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина

Все выходы из Театра музкомедии в Екатеринбурге были заблокированы во время пожара, пишет Telegram-канал Shot. Журналисты уточнили, что по этой причине люди выбивали окна и спасались через крышу. При попытке потушить возгорание пострадал сотрудник учреждения, его госпитализировали с серьезными ожогами.