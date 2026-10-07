Автомобиль превратился в груду металла после смертельного ДТП в Ленобласти
Вечером 7 октября на трассе А‑114 в Бокситогорском районе произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Авария случилась на 366‑м километре трассы, в Ефимовском городском поселении.
Экстренные службы зафиксировали лобовое столкновение легковых автомобилей «Ауди» и «Рено». Тягач «МАН» задел машины по касательной, информирует Леноблпожспас в мессенджере «Макс».
В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб. Спасатели 118‑й пожарной части Бокситогорского отряда провели деблокирование тела.
Водитель «Ауди» получил травмы. После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали в Центральную районную больницу города Пикалёво. Обстоятельства аварии продолжают изучать сотрудники правоохранительных органов.
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