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Автомобиль превратился в груду металла после смертельного ДТП в Ленобласти

Водитель погиб в лобовом ДТП в Ленинградской области
Фото: iStock/Iulianna Est

Вечером 7 октября на трассе А‑114 в Бокситогорском районе произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие. Авария случилась на 366‑м километре трассы, в Ефимовском городском поселении.



Экстренные службы зафиксировали лобовое столкновение легковых автомобилей «Ауди» и «Рено». Тягач «МАН» задел машины по касательной, информирует Леноблпожспас в мессенджере «Макс».

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб. Спасатели 118‑й пожарной части Бокситогорского отряда провели деблокирование тела.

Водитель «Ауди» получил травмы. После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали в Центральную районную больницу города Пикалёво. Обстоятельства аварии продолжают изучать сотрудники правоохранительных органов.

Александр Огарёв

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