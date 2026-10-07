Пережившая казнь американка прикована к кровати, заявила ее защита
Пережившая казнь Криста Пайк прикована к кровати за ноги и за правую руку
Защита американки Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку казни в штате Теннесси, заявила, что в отношении их подзащитной продолжают применяться ограничительные меры, несмотря на её текущее состояние. Об этом пишет РИА Новости.
30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк с помощью смертельной инъекции, однако процедура завершилась неудачей, после чего женщину доставили в больницу. В сознание заключённая пришла 6 октября.
«Она прикована к кровати за ноги и за правую руку», — сказал один из адвокатов.Пайк признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет.