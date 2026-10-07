Пережившая казнь американка прикована к кровати, заявила ее защита

07 октября 2026, 22:21

Пережившая казнь Криста Пайк прикована к кровати за ноги и за правую руку

Фото: istockphoto/Ben185

Защита американки Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку казни в штате Теннесси, заявила, что в отношении их подзащитной продолжают применяться ограничительные меры, несмотря на её текущее состояние. Об этом пишет РИА Новости.





30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк с помощью смертельной инъекции, однако процедура завершилась неудачей, после чего женщину доставили в больницу. В сознание заключённая пришла 6 октября.





«Она прикована к кровати за ноги и за правую руку», — сказал один из адвокатов.