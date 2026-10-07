Пострадавший при нападении в поезде в КБР конвоир скончался в больнице — ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проинформировала о смерти одного из сотрудников конвоя, пострадавших при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Ранее, 3 октября, в региональном Минздраве сообщали, что после инцидента в медицинские учреждения доставили четверых пострадавших. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести, угрозы жизни не было. Изначально сообщалось о троих пострадавших.
«ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 2 октября на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении», — говорится в публикации.
По данным ведомства, осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет в поезде. Один правоохранитель погиб. ФСИН также опровергла распространявшуюся в СМИ информацию о бунте в поезде. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что напавший на конвоиров мужчина 1983 года рождения является уроженцем Магадана.