Пострадавший при нападении в поезде в КБР конвоир скончался в больнице — ФСИН

07 октября 2026, 22:41

Фото: istockphoto/sudok1

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проинформировала о смерти одного из сотрудников конвоя, пострадавших при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.





Ранее, 3 октября, в региональном Минздраве сообщали, что после инцидента в медицинские учреждения доставили четверых пострадавших. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести, угрозы жизни не было. Изначально сообщалось о троих пострадавших.





«ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 2 октября на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении», — говорится в публикации.